Политолог Владимир Корнилов: никто в Киеве не будет забирать «золотую молодежь» в ряды ВСУ

Напомним, на Украине после начала российской спецоперации была объявлена всеобщая мобилизация. В ее рамках на период действия введенного военного положения мужчинам от 18 до 60 лет власти запретили выезжать из страны. 19 февраля 2023-го года всеобщая мобилизация и военное положение были продлены еще на 90 дней.На днях кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента Джона Кеннеди, публично заявил о том, что Украина с начала конфликта потеряла более 300 тысяч военнослужащих.