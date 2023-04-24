Политолог Владимир Корнилов: никто в Киеве не будет забирать «золотую молодежь» в ряды ВСУ

Как сообщил накануне замначальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, для борьбы с «любителями форсажа и дрифта» в Киеве начали привлекать военкоматы. По мнению политолога Владимира Корнилова, это — всего лишь показуха со стороны киевской власти.
«Загонять заряженные тачки в центр города, реветь там моторами, дрифтовать по улицам — это уже называется «фарс во время военных действий». Возле этих «заряженных» моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, к примеру, держать автомат», — сообщил Белошицкий.
Поэтому на днях киевская полиция решила брать с собой военкомов, чтобы они «приглашали» «форсажников» попробовать «прокачать» автоматы.
По словам Белошицкого, мирные люди во время военных действий имеют право «нормально жить» — например, ходить в кафе и рестораны. Но «есть пределы», за которыми начинается неприемлемое поведение. В случае с любителями дрифта, предупреждения и штрафы не помогли, поэтому полиция прибегает к подобным мерам. По его словам, военкомы уже начали отлов призывников среди столичных любителей быстрой езды.
Напомним, любителями форсажа называют автомобилистов, владеющих машинами элитных марок с мощными моторами. Они имеют обыкновение собираться как на окраинных площадках перед ТЦ, так и на площадях крупных городов, чтобы продемонстрировать друг другу ходовые качества своих автомобилей, а также «крутость» навыков вождения. Как правило, владельцами элитных авто являются дети больших чиновников, высокопоставленных военных и т. д.
Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Корнилов, киевские военкомы навряд ли станут реально забирать в армию представителей «золотой молодежи», потому что им это совершенно не выгодно.
«Пока нет информации о том, кому именно раздали повестки в рамках этой акции, и сколько таких людей в Киеве. Но факт в том, что до последнего времени «золотая молодежь» в украинской столице чувствовала себя вполне спокойно и комфортно. В условиях военного положения там на широкую ногу поставлены процедуры взяточничества. Есть полуофициальные прайсы, за сколько именно можно откупиться от призыва в ВСУ и, насколько я знаю, украинские военкомы прекрасно на этом зарабатывают. Да, можно объявить на всю страну об «охоте» на владельцев мощных спортивных авто, но в реальности вряд ли те же военкоматы станут «рубить сук», на котором сидят», – считает Корнилов.
По его мнению, такие заявления чинов из патрульной полиции являются попыткой властей показать, что «на Украине все равны перед призывом».
«Я допускаю, что кому-то из представителей украинской «золотой молодежи» даже могли вручить повестки в армию. Но это совсем не значит, что после этого они пойдут туда служить. У всех «золотых детишек» есть соответствующие папы, которые занимают определенные позиции во власти и в самой армии. И они, безусловно, решат все вопросы, возникающие у киевских любителей форсажа и дрифта. Разделение на касты на Украине никто не отменял, это просто показуха. Привилегированных граждан там никто не станет посылать в мясорубку войны, как каких-нибудь простых Тарасов и Богданов», — заключил Корнилов.
Напомним, на Украине после начала российской спецоперации была объявлена всеобщая мобилизация. В ее рамках на период действия введенного военного положения мужчинам от 18 до 60 лет власти запретили выезжать из страны. 19 февраля 2023-го года всеобщая мобилизация и военное положение были продлены еще на 90 дней.На днях кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента Джона Кеннеди, публично заявил о том, что Украина с начала конфликта потеряла более 300 тысяч военнослужащих.