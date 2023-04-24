Президент Египта обсудил с премьер-министром Великобритании способы разрешения конфликта в Судане

Премьер-министр Великобритании отметил важную роль Египта в поддержании мира и безопасности на региональном уровне. Кроме того, он является одной из наиболее значимых соседних стран для восточноафриканского государства, где кризис оказывает серьезное влияние на стабильность всей республики.