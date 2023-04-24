Президент Египта обсудил с премьер-министром Великобритании способы разрешения конфликта в Судане

Каир, 24 апреля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Ришем Сунаком обсудил возможность проведения мирного диалога между конфликтующими сторонами в Судане, пишут арабские СМИ.
Во время переговоров представители государственной власти выразили глубокую обеспокоенность эскалацией насилия и боевых действий в Судане, которые подвергают гражданское население большим и возрастающим рискам. Кроме того, они обсудили возможность эвакуации жителей двух стран из Хартума.
Премьер-министр Великобритании отметил важную роль Египта в поддержании мира и безопасности на региональном уровне. Кроме того, он является одной из наиболее значимых соседних стран для восточноафриканского государства, где кризис оказывает серьезное влияние на стабильность всей республики.
Ас-Сиси поделился усилиями своей страны, предпринятыми для проведения мирных переговоров между враждующими сторонами.
«Важно отнестись с позитивом к усилиям, направленным на успокоение и на активизацию диалога в политической сфере. Это необходимо, чтобы предотвратить катастрофические последствия конфликта для стабильности Судана и возможностей его народа», — подчеркнул он.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил обеспокоенность развитием ситуации в Хартуме во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.