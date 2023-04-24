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Школы подмосковного Щелкова перевели на дистант из-за угрозы теракта

Происшествия
Школы подмосковного Щелкова перевели на дистант из-за угрозы теракта

Школы города Щелково в Московской области перевели на дистанционное обучение из-за угроз теракта в анонимном Telegram-канале. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источники.

В созданном 20 апреля Telegram-канале анонимный злоумышленник грозится стрельбой и взрывами. К постам он прикрепил фотографии пистолетов и автомата.

Спецслужбы быстро отреагировали на провокацию. Поскольку злоумышленник не уточнил школу, на дистант перевели их все. Они будут закрыты на два-три дня — до того момента, пока «стрелка» не задержат.

Ранее суд в Петербурге арестовал старшеклассника, который стрелял из пистолета в школе. Об этом информирует RT.
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