Школы подмосковного Щелкова перевели на дистант из-за угрозы теракта

Школы города Щелково в Московской области перевели на дистанционное обучение из-за угроз теракта в анонимном Telegram-канале. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источники.
В созданном 20 апреля Telegram-канале анонимный злоумышленник грозится стрельбой и взрывами. К постам он прикрепил фотографии пистолетов и автомата.
Спецслужбы быстро отреагировали на провокацию. Поскольку злоумышленник не уточнил школу, на дистант перевели их все. Они будут закрыты на два-три дня — до того момента, пока «стрелка» не задержат.
Ранее суд в Петербурге арестовал старшеклассника, который стрелял из пистолета в школе. Об этом информирует RT.