«Челси» заинтересован в покупке 31-летнего форварда «ПСЖ» Неймара

Бразильский нападающий Неймар, в настоящее время выступающий за французский «ПСЖ», планирует покинуть команду после завершения текущего сезона. Футболист может продолжить карьеру в британском «Челси», передал портал Mirror.
Как стало известно, в начале 2023 года владелец «синих» Тодд Боэли провел переговоры с главой «парижан» Нассером аль-Хелаифи. В ходе встречи бизнесмены обсудили возможный трансфер форварда.
Тем не менее препятствием для заключения сделки может стать подверженность Неймара травмам. При этом в покупке 31-летнего футболиста заинтересован еще один клуб из Английской премьер-лиги, однако его название в настоящее время держится в секрете.
Ранее сообщалось о желании аргентинского нападающего Лионеля Месси вернуться в свою предыдущую команду — испанскую «Барселону». Но перед этим чемпион мира 2022 года потребовал от «каталонцев» выполнить крайне сложное условие.