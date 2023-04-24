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«Челси» заинтересован в покупке 31-летнего форварда «ПСЖ» Неймара

Спорт
«Челси» заинтересован в покупке 31-летнего форварда «ПСЖ» Неймара

Бразильский нападающий Неймар, в настоящее время выступающий за французский «ПСЖ», планирует покинуть команду после завершения текущего сезона. Футболист может продолжить карьеру в британском «Челси», передал портал Mirror.

Как стало известно, в начале 2023 года владелец «синих» Тодд Боэли провел переговоры с главой «парижан» Нассером аль-Хелаифи. В ходе встречи бизнесмены обсудили возможный трансфер форварда.

Тем не менее препятствием для заключения сделки может стать подверженность Неймара травмам. При этом в покупке 31-летнего футболиста заинтересован еще один клуб из Английской премьер-лиги, однако его название в настоящее время держится в секрете.

Ранее сообщалось о желании аргентинского нападающего Лионеля Месси вернуться в свою предыдущую команду — испанскую «Барселону». Но перед этим чемпион мира 2022 года потребовал от «каталонцев» выполнить крайне сложное условие.
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