Швеция и Финляндия в мае прошлого года подали заявки на вступление в НАТО, отказавшись от военного нейтралитета. Об угрозах для РФ, возникших в связи с этим решением, сообщили в российском Аналитическом центре стратегических ядерных сил.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в мае 2022 года заявил, что членство Финляндии в НАТО никому не будет угрожать, и его страна желает сохранить границу с Россией мирной, пишет аналитический портал «ФСК». Однако уже через месяц помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд заметил, что не может гарантировать неразмещение ядерного оружия на территории двух новых членов военного блока.
По словам специалистов российского Аналитического центра стратегических ядерных сил, в таком случае Балтийский и Северный флот РФ попадают под угрозу уничтожения имеющимися на вооружении шведской армии противокорабельными ракетами. Поэтому для защиты своего флота Россия может использовать превентивные меры.
Таким образом США подталкивают Запад к обострению с РФ, подставляя первыми под удар своих младших североевропейских партнеров, считают эксперты ведомства.