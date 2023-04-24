США втянули Финляндию и Швецию в НАТО, чтобы использовать их в своих геополитических целях

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в мае 2022 года заявил, что членство Финляндии в НАТО никому не будет угрожать, и его страна желает сохранить границу с Россией мирной, пишет аналитический портал «ФСК». Однако уже через месяц помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд заметил, что не может гарантировать неразмещение ядерного оружия на территории двух новых членов военного блока.