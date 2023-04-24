Метеорологи сообщают о сохранении мощности магнитной бури на очень высоком уровне G4

По шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо, подобная оценка свидетельствует об усилении бури. Подобное означает то, что на Земле многие люди заметят помехи связи на мобильных устройствах, серьезные нарушения радиосвязи, а также затяжные нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.