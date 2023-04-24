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Метеорологи сообщают о сохранении мощности магнитной бури на очень высоком уровне G4

Общество
Метеорологи сообщают о сохранении мощности магнитной бури на очень высоком уровне G4

По данным Института прикладной геофизики (ИПГ), мощность магнитной бури 24 апреля сохраняется на очень сильном уровне G4. Подобный вывод ученые сделали во время мониторинга космической погоды.

По шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо, подобная оценка свидетельствует об усилении бури. Подобное означает то, что на Земле многие люди заметят помехи связи на мобильных устройствах, серьезные нарушения радиосвязи, а также затяжные нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

Ранее опрос показал, что большинство россиян считают себя метеозависимыми. Опрос выявил, что более 90% людей страдают от погоды.
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