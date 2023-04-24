Мужчина погиб на берегу Черного моря из-за сработавшего взрывного устройства

В Крыму, в 15 метрах от моря, обнаружили тело мужчины, который погиб при срабатывании взрывного устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, взрыв прогремел вечером, 23 апреля. На место происшествия сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов. Была установлена личность погибшего — им оказался 45-летний житель Алушты Андрей Д. Известно, что мужчина скончался на месте от полученных травм.
Ранее во время ремонтных работ в Корсаковском порту на Сахалине произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал подробности произошедшего.