В Госдуму планируют внести поправки об отмене штрафа за тонировку передних боковых стекол автомобиля

Депутаты предложили отменить взыскание за тонировку, размер которого составляет 500 рублей. Поправки планируется внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Однако представители фракции подчеркнули, что считают обязательным действие запрета в отношении тонировки лобового стекла машины.