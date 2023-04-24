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В Госдуму планируют внести поправки об отмене штрафа за тонировку передних боковых стекол автомобиля

Общество
В Госдуму планируют внести поправки об отмене штрафа за тонировку передних боковых стекол автомобиля

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), нацеленные на отмену штрафа за тонировку передних боковых стекол автомобиля, подготовили в Госдуме. Их разработкой занималась фракция ЛДПР.

Депутаты предложили отменить взыскание за тонировку, размер которого составляет 500 рублей. Поправки планируется внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Однако представители фракции подчеркнули, что считают обязательным действие запрета в отношении тонировки лобового стекла машины.

Сотрудники правоохранительных органов ранее предупредили российских автомобилистов о введении штрафов за парковку машины около водоемов с 22 апреля. За подобные деяния водителям будут грозить взыскания до 400 тыс. рублей.
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