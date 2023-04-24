Житель Якутска шесть лет насиловал свою одиннадцатилетнюю дочь, пока об этом не узнала мать

Мужчина из Якутска шесть лет насиловал несовершеннолетнюю дочь. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета региона, девушка сама пожаловалась на происходящее в семье.
По данным правоохранителей, подобные действия житель Якутска совершал в период с октября 2016 по август 2022 года. Свою дочь он воспитывал без жены. На момент первого случая девочке было всего 11 лет.
Полиция узнала о преступлении после того, как ребенок рассказал обо всем подруге матери. Позже сама родственника обратилась в органы. Отец отрицал свою вину, однако следствию удалось доказать причастность мужчины. Уголовное дело направлено в суд. Девочке оказана психологическая помощь.
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