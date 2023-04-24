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Житель Якутска шесть лет насиловал свою одиннадцатилетнюю дочь, пока об этом не узнала мать

Происшествия
Житель Якутска шесть лет насиловал свою одиннадцатилетнюю дочь, пока об этом не узнала мать

Мужчина из Якутска шесть лет насиловал несовершеннолетнюю дочь. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета региона, девушка сама пожаловалась на происходящее в семье.

По данным правоохранителей, подобные действия житель Якутска совершал в период с октября 2016 по август 2022 года. Свою дочь он воспитывал без жены. На момент первого случая девочке было всего 11 лет.

Полиция узнала о преступлении после того, как ребенок рассказал обо всем подруге матери. Позже сама родственника обратилась в органы. Отец отрицал свою вину, однако следствию удалось доказать причастность мужчины. Уголовное дело направлено в суд. Девочке оказана психологическая помощь.

Ранее в Екатеринбурге арестовали подростка. Как сообщает RT, его обвиняют в сексуальном насилии в отношении воспитанников спецшколы.
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