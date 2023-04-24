Глава Минюста РФ Чуйченко: Закон об иноагентах в России значительно мягче, чем в США

Глава ведомства отметил, что при разработке российского закона, авторы учитывали международный опыт, включая и американский закон FARA, принятый в 1938 году. Чуйченко отметил, что сейчас в США признаны иностранными агентами более 3,5 тысяч человек, когда в России таких людей чуть больше 400 человек.