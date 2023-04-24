Глава Минюста РФ Чуйченко: Закон об иноагентах в России значительно мягче, чем в США

Российское законодательство об иностранных агентах значительно мягче, чем аналогичное в США, а число людей, имеющих подобный статус, практически в девять раз меньше. Об этом заявил глава Минюстра России Константин Чуйченко в общении с ТАСС.
Глава ведомства отметил, что при разработке российского закона, авторы учитывали международный опыт, включая и американский закон FARA, принятый в 1938 году. Чуйченко отметил, что сейчас в США признаны иностранными агентами более 3,5 тысяч человек, когда в России таких людей чуть больше 400 человек.
«При этом мы вместе с депутатами и сенаторами на постоянной основе проводим мониторинг действующих правовых норм, соизмеряем угрозы и в зависимости от этого совершенствуем законодательство об иностранных агентах», — отметил глава ведомства.
Чуйченко также подчеркнул, что в американском законе используется открытое понятие политической деятельности, что позволяет распространить действие FARA на широкий круг лиц. В России напротив, перечень сфер и форм данной деятельности четко определен.
Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для иностранных агентов. Данный побор составит пять процентов от прибыли и будет отправлен на поддержку детей-сирот.