Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло рассказал, как определить чужое подключение к Wi-Fi-роутеру

Для того, чтобы устранить несанкционированное подключение, эксперт посоветовал сразу сменить пароль на другой. Бурхайло добавил, что он должен быть сложный — состоять из букв верхнего и нижнего регистра, цифр и символов. Это действие разорвет связь роутера со всеми чужими устройствами и защитит интернет-соединение.