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Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло рассказал, как определить чужое подключение к Wi-Fi-роутеру

Технологии
Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло рассказал, как определить чужое подключение к Wi-Fi-роутеру

Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло в интервью радио Sputnik рассказал, как можно распознать и предотвратить чужое подключение к Wi-Fi-роутеру.

Бурхайло отметил, что первоочередным признаком того, что к вашему роутеру подключились чужие устройства, является замедленный интернет. В пример он привел ту ситуацию, когда по телевизору фильм в HD-качестве раньше загружался быстро, а потом картинка начала неожиданно тормозить.

Эффективным способом выявить чужое подключение, по словам эксперта, является настройка роутера. Если зайти в браузере на IP-адрес домашнего Wi-Fi, то в разделе подключенных устройств покажутся все гаджеты, которые пользуются данным интернет-соединением. В списке будет написан и тип девайса — телевизор, телефон, компьютер и так далее.

Для того, чтобы устранить несанкционированное подключение, эксперт посоветовал сразу сменить пароль на другой. Бурхайло добавил, что он должен быть сложный — состоять из букв верхнего и нижнего регистра, цифр и символов. Это действие разорвет связь роутера со всеми чужими устройствами и защитит интернет-соединение.

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