ФАН: Беспилотники ВСУ шесть раз за сутки атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины шесть раз атаковали Белгородскую область своими беспилотниками. Об этом сообщает источник ФАН.
Четыре атаки были произведены в районе села Муром Шебекинского района. В результате никто не пострадал.
Дрон самолетного типа сбросил взрывное устройство у села Орловка Белгородского района, который находится в 13 километрах от российско-украинской границы. По предварительным данным, пострадал один человек, однако госпитализация ему не понадобилась.
Также повреждения получил дизельный трансформатор. Ему требуется серьезный ремонт.
Ранее несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел украинской армии утром 23 апреля. Об этом сообщает RT.