Житель Екатеринбурга попал под колеса иномарки, попытавшись проскочить перекресток на электросамокате

Серьезная авария с участием электросамоката произошла в районе станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге. Соответствующую информацию предоставили сотрудники местного ГИБДД.
По данным ведомства, молодой человек на индивидуальном транспортном средстве попытался пересечь пешеходный переход на красный сигнал светофора. В результате этого гражданин попал под колеса легкового автомобиля, водитель которого также решил совершить проезд на запрещающий цвет.
Водитель иномарки не успел затормозить, что привело к столкновению. От удара любителя кикшеринга подбросило на несколько метров вверх, после чего он упал на асфальт.
Прибывшие на место инцидента врачи скорой помощи госпитализировали молодого человека в бессознательном состоянии. В больнице у гражданина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени, передало издание «Уралинформбюро».
Ранее смертельная авария произошла в Республике Калмыкия — погибли четыре человека. Машины Hyundai Solaris и Hyundai Accent столкнулись на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан.