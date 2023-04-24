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Михаил Мишустин: победители конкурса «Учитель года России» начнут получать по 1 миллиону рублей с этого года

Общество
Михаил Мишустин: победители конкурса «Учитель года России» начнут получать по 1 миллиону рублей с этого года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о выплатах победителям и призерам конкурса «Учитель года России». Нововведение начнет действовать с 2023 года.

По словам Мишустина, победители состязания будут получать по 1 млн рублей. Призерам конкурса положены выплаты в размере 500 тыс. рублей, подчеркнул председатель Правительства России.

Кабмин РФ также разработает предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям, ранее рассказал Мишустин.
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