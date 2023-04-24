В Череповце мать задушила 6-летнего сына и пыталась покончить с собой

В Череповце задержали 47-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве своего малолетнего сына, об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Ночью, 24 апреля, в местный отдел ведомства поступило сообщение о том, что проживающая в общежитие женщина убила своего 6-летнего ребенка. Известно, что она сама сообщила о совершении преступления, решив остаться в комнате на Комсомольской улице в ожидании сотрудников полиции. Позже она рассказала, что собиралась закончить жизнь самоубийством. Преступницу задержали.
На теле убитого мальчика обнаружили следы удушения. В настоящий момент продолжаются следственные действия для установления деталей и причин произошедшего.
Ранее в одном из вагонов московского поезда было найдено тело младенца с множественными ножевыми ранениями. Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала об инциденте.