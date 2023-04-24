В Череповце мать задушила 6-летнего сына и пыталась покончить с собой

Ночью, 24 апреля, в местный отдел ведомства поступило сообщение о том, что проживающая в общежитие женщина убила своего 6-летнего ребенка. Известно, что она сама сообщила о совершении преступления, решив остаться в комнате на Комсомольской улице в ожидании сотрудников полиции. Позже она рассказала, что собиралась закончить жизнь самоубийством. Преступницу задержали.