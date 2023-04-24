В России будут судить пятерых иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в зоне СВО

Дело в отношении пяти иностранцев, принявших участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции на стороне украинской армии, поступило в Южный окружной военный суд. Об этом 24 апреля со ссылкой на пресс-службу суда сообщил «Интерфакс».
Под суд попали граждане Великобритании: Джо Хардинг, Дилан Хилл и Эндрю Хилл. Также перед судом предстанут хорват Векослав Пребег и шведский подданный Матиас Густавссон. Они сдались в плен на территории ДНР и ЛНР. Им вменяется наемничество и участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Отмечается, что материалы уголовного дела находятся у судьи на ознакомлении. На данный момент дата заседания не назначена.
Ранее издание Responsible Statecraft сообщило о том, что Пентагон планирует отправить на Украину 71 наемника. Они должны будут принять участие в контрнаступлении ВСУ.