В России будут судить пятерых иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в зоне СВО

Под суд попали граждане Великобритании: Джо Хардинг, Дилан Хилл и Эндрю Хилл. Также перед судом предстанут хорват Векослав Пребег и шведский подданный Матиас Густавссон. Они сдались в плен на территории ДНР и ЛНР. Им вменяется наемничество и участие в боевых действиях на стороне ВСУ.