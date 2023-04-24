«Абсолютное мракобесие»: депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не исключать английский язык из школьной программы

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее раскритиковал призыв парламентария Султана Хамзаева исключить английский язык из школьной программы. В беседе с ФАН своим отношением к этой инициативе поделился народный избранник Виталий Милонов.
Собеседник отметил, что считает подобную идею абсолютно недопустимым шагом.
«Как человек имеющий в дополнение ко всему образование по специальности гид-переводчик, я считаю, что это абсолютное мракобесие. Ни в коем случае нельзя этого делать. Я сожалею о том, что депутат Хамзаев считает, что необразованные люди лучше, чем образованные. Нужно немного по-другому относиться к вопросу образования», — заявил депутат.
Виталий Милонов также добавил, что такая инициатива вызывает у него конкретную ассоциацию.
«По уровню PR могу это сравнить с приколачиванием тестикул к брусчатке Красной площади. Именно с этим могу сравнить в плане PR, цитируемости и угара. Это все одном ключе. Возможно, тестикулы даже лучше», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он прокомментировал слова Султана Хамзаева о том, что английский язык с детства ориентирует детей на западные ценности.
«Не знаю, в какую сторону и что ориентирует господина Хамзаева. Видимо, в какую-то неправильную. Знание человеком многих языков делает человека образованным и культурным. Знание человеком иностранных языков помогает человеку и в других сферах, поскольку делает человека умнее. Возможно, умные люди кого-то напрягают, но многие русские патриоты прекрасно владели иностранным языком. Это не помешало им работать в интересах нашей страны», — заключил депутат.
Ранее Виталий Милонов посоветовал киевскому режиму встать на каблуки. Такое предложение парламентарий озвучил на фоне акции канадских политиков на одном из заседаний.