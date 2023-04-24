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«Абсолютное мракобесие»: депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не исключать английский язык из школьной программы

Общество
«Абсолютное мракобесие»: депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не исключать английский язык из школьной программы

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее раскритиковал призыв парламентария Султана Хамзаева исключить английский язык из школьной программы. В беседе с ФАН своим отношением к этой инициативе поделился народный избранник Виталий Милонов.

Собеседник отметил, что считает подобную идею абсолютно недопустимым шагом.

«Как человек имеющий в дополнение ко всему образование по специальности гид-переводчик, я считаю, что это абсолютное мракобесие. Ни в коем случае нельзя этого делать. Я сожалею о том, что депутат Хамзаев считает, что необразованные люди лучше, чем образованные. Нужно немного по-другому относиться к вопросу образования», — заявил депутат.
«Абсолютное мракобесие»: депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не исключать английский язык из школьной программы

Виталий Милонов также добавил, что такая инициатива вызывает у него конкретную ассоциацию.

«По уровню PR могу это сравнить с приколачиванием тестикул к брусчатке Красной площади. Именно с этим могу сравнить в плане PR, цитируемости и угара. Это все одном ключе. Возможно, тестикулы даже лучше», — пояснил собеседник ФАН.

Кроме того, он прокомментировал слова Султана Хамзаева о том, что английский язык с детства ориентирует детей на западные ценности.

«Не знаю, в какую сторону и что ориентирует господина Хамзаева. Видимо, в какую-то неправильную. Знание человеком многих языков делает человека образованным и культурным. Знание человеком иностранных языков помогает человеку и в других сферах, поскольку делает человека умнее. Возможно, умные люди кого-то напрягают, но многие русские патриоты прекрасно владели иностранным языком. Это не помешало им работать в интересах нашей страны», — заключил депутат.
«Абсолютное мракобесие»: депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не исключать английский язык из школьной программы

Ранее Виталий Милонов посоветовал киевскому режиму встать на каблуки. Такое предложение парламентарий озвучил на фоне акции канадских политиков на одном из заседаний.
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