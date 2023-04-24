Спасатели Ямала рассказали, кто чаще всего выходит на лед

В МЧС ЯНАО выяснили, кто из местных жителей чаще всего выходит на лед. Об этом сообщает «Ямал-медиа».
Сотрудники ГУ МС России по ЯНАО зафиксировали, что чаще всего на лед выходят дети. Также к любителям рисковать относятся рыбаки и автомобилисты, решившие сократить путь.
Из-за опасности тонкого льда люди часто проваливаются под него. Издание отмечает, что чаще всего в воде оказываются люди в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ведомство отмечает, что алкоголь убирает чувство самосохранения. Спасатели рекомендуют жителям сохранять бдительность и быть предельно осторожными на льду.
Ранее нижегородец спас двух провалившихся под лед детей. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поблагодарил местного жителя за проявленный героизм.