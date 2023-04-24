Спасатели Ямала рассказали, кто чаще всего выходит на лед

Из-за опасности тонкого льда люди часто проваливаются под него. Издание отмечает, что чаще всего в воде оказываются люди в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ведомство отмечает, что алкоголь убирает чувство самосохранения. Спасатели рекомендуют жителям сохранять бдительность и быть предельно осторожными на льду.