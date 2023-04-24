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Не думаю, что с головы Беглова хоть волос упадет, даже если против него выйдут 5 миллионов человек — Пригожин

Общество
Не думаю, что с головы Беглова хоть волос упадет, даже если против него выйдут 5 миллионов человек — Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин поставил под сомнение возможность отставки губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова даже при условии, что за это решение проголосуют 5 миллионов горожан.

На сегодняшний день петиция движения «Петербург — город перемен!» по вопросу отставки Беглова набрала почти 1,5 миллиона голосов. Ее авторы напомнили о некомпетентности местных властей и призвали к уходу градоначальника со своего поста.

Пригожин в свою очередь назвал Беглова человеком, который бросает тень на федеральную власть. В этот перечень лиц бизнесмен также включил лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и часть руководства Минобороны России.

«Однако по каким-то неведомым причинам никаких решений по ним не принимается. И мнение народа не учитывается. Я абсолютно с вами согласен, что стань эти лица оппозицией к действующей власти, то доверие к действующей власти серьезно увеличилось бы. Но, к сожалению, они не являются оппозицией, они часть системы. Поэтому я не думаю, что с головы Беглова хоть волос упадет. Даже если против него выйдут хоть 5 миллионов человек», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».
Не думаю, что с головы Беглова хоть волос упадет, даже если против него выйдут 5 миллионов человек — Пригожин

За первые четыре дня под петицией по вопросу отставки Беглова подписались 1,3 миллиона граждан, 77% из них выступили за увольнение губернатора Северной столицы. Пригожин тогда подчеркнул, что в такой ситуации честный человек пишет заявление об отставке или стреляется.
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