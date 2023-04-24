Не думаю, что с головы Беглова хоть волос упадет, даже если против него выйдут 5 миллионов человек — Пригожин

За первые четыре дня под петицией по вопросу отставки Беглова подписались 1,3 миллиона граждан, 77% из них выступили за увольнение губернатора Северной столицы. Пригожин тогда подчеркнул, что в такой ситуации честный человек пишет заявление об отставке или стреляется.