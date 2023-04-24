НАМИ анонсировал презентацию водородной и электрической версии Aurus Senat

ФГУП «НАМИ» представит Aurus Senat с водородным двигателем на экологическом саммите в Объединенных Арабских Эмиратах в конце 2023 года.
Об этом сообщил генеральный директор научного центра Федор Назаров во время выставки «Иннопром» в Узбекистане. По его словам, у новой модели будет увеличенный запас хода.
«Мы, наверное, водородный (Aurus Senat — Прим. ред.) выставим на планируемом международном саммите по экологии в Эмиратах в конце года», — рассказал Назаров.
Также директор НАМИ сообщил о создании гибридной версии модели, в которой двигатель внутреннего сгорания служит для зарядки батареи электродвигателя. Такое решение позволяет увеличить автономность, по сравнению со стандартными электромобилями, добавил руководитель центра.
Ранее стало известно об увеличении экспорта автомобилей из Грузии в Россию. Также были увеличены поставки в Армению, Казахстан и Киргизию.