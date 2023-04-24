Силовые структуры возбудили уголовное дело против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против фронтмена группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Как отмечают в силовых структурах, он может получить наказание за оскорбление представителя власти.
Речь идет об инциденте, который произошел в одном из баров Новосибирска. Музыкант оскорбил полицейского, находившегося там. Информацию об уголовном преследовании в беседе с ТАСС подтвердил сам Кортнев.
По мнению лидера группы, обвинения в его сторону абсолютно незаслуженные. Он подчеркнул, что посетит Новосибирск и встретится со своим адвокатом. Все действия будут происходить в рамках законодательства.
Ранее в приморье было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве по найму.