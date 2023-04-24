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Силовые структуры возбудили уголовное дело против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева

Общество
Силовые структуры возбудили уголовное дело против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против фронтмена группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Как отмечают в силовых структурах, он может получить наказание за оскорбление представителя власти.

Речь идет об инциденте, который произошел в одном из баров Новосибирска. Музыкант оскорбил полицейского, находившегося там. Информацию об уголовном преследовании в беседе с ТАСС подтвердил сам Кортнев.

По мнению лидера группы, обвинения в его сторону абсолютно незаслуженные. Он подчеркнул, что посетит Новосибирск и встретится со своим адвокатом. Все действия будут происходить в рамках законодательства.

Ранее в приморье было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве по найму.
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