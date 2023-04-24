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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин: Пекин уважает суверенитет всех стран Бывшего СССР

Политика
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин: Пекин уважает суверенитет всех стран Бывшего СССР

Позиция Китая по Крыму не изменилась, и Пекин все также уважает суверенитет всех стран, включая Бывшего СССР. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Нин прокомментировала слова посла Китая во Франции Лу Шае о Крыме. Она подчеркнула, что Пекин был одним из первых, кто установил дипломатические отношения с государствами Бывшего СССР.

«Китай уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза», — сказал Нин.

Она добавила, что с начала дипломатических взаимоотношений с бывшими республиками СССР, Китай придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения. Кроме того, Пекин развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества.

Ранее Эстония, Латвия и Литва потребовали ответа от властей Китая из-за слов посла КНР во Франции Лу Шайя. Китайский дипломат в своей речи поставил под сомнение суверенитет постсоветских стран.
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