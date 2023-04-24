Официальный представитель МИД Китая Мао Нин: Пекин уважает суверенитет всех стран Бывшего СССР

Позиция Китая по Крыму не изменилась, и Пекин все также уважает суверенитет всех стран, включая Бывшего СССР. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Нин прокомментировала слова посла Китая во Франции Лу Шае о Крыме. Она подчеркнула, что Пекин был одним из первых, кто установил дипломатические отношения с государствами Бывшего СССР.
«Китай уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза», — сказал Нин.
Она добавила, что с начала дипломатических взаимоотношений с бывшими республиками СССР, Китай придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения. Кроме того, Пекин развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества.
Ранее Эстония, Латвия и Литва потребовали ответа от властей Китая из-за слов посла КНР во Франции Лу Шайя. Китайский дипломат в своей речи поставил под сомнение суверенитет постсоветских стран.