Правительство РФ предложило взимать 30% НДФЛ с уехавших за рубеж работников

Новый законопроект об НДФЛ внесен в Госдуму. В рамках инициативы работодатели будут взимать 30% из вознаграждений сотрудников, уехавших из страны.
Соответствующий документ появился на в базе Госдумы, отмечает «Интерфакс». Согласно тексту, с первого января 2024 года уехавшие из России сотрудники будут отдавать от 13-15% заработка в качестве НДФЛ. После утраты налогового резидентства показатель вырастет до 30%.
Под действие инициативы подпадают люди, использующие для работы российский сегмент интернета или отечественные программно-аппаратные средства. Речь идет не только об официальных сотрудниках, но и о фрилансерах. Новые правила их не затронут в том случае, если человек получает выплаты на счет в российском банке.
Ранее вы Госдуме приняли закон об увеличении налоговых вычетов. Как сообщает RT, речь идет о тратах этой суммы на образование или лечение.