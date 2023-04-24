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Правительство РФ предложило взимать 30% НДФЛ с уехавших за рубеж работников

Общество
Правительство РФ предложило взимать 30% НДФЛ с уехавших за рубеж работников

Новый законопроект об НДФЛ внесен в Госдуму. В рамках инициативы работодатели будут взимать 30% из вознаграждений сотрудников, уехавших из страны.

Соответствующий документ появился на в базе Госдумы, отмечает «Интерфакс». Согласно тексту, с первого января 2024 года уехавшие из России сотрудники будут отдавать от 13-15% заработка в качестве НДФЛ. После утраты налогового резидентства показатель вырастет до 30%.

Под действие инициативы подпадают люди, использующие для работы российский сегмент интернета или отечественные программно-аппаратные средства. Речь идет не только об официальных сотрудниках, но и о фрилансерах. Новые правила их не затронут в том случае, если человек получает выплаты на счет в российском банке.

Ранее вы Госдуме приняли закон об увеличении налоговых вычетов. Как сообщает RT, речь идет о тратах этой суммы на образование или лечение.
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