Правительство РФ предложило взимать 30% НДФЛ с уехавших за рубеж работников

Под действие инициативы подпадают люди, использующие для работы российский сегмент интернета или отечественные программно-аппаратные средства. Речь идет не только об официальных сотрудниках, но и о фрилансерах. Новые правила их не затронут в том случае, если человек получает выплаты на счет в российском банке.