Французская компания Leroy Merlin выставила на продажу склады на территории России

Владельцы французской сети строительных магазинов Leroy Merlin приступили к продаже всех складских помещений на территории России. Об этом сообщило издание «Коммерсант», сославшись на источники на рынке недвижимости.
Речь идет о хранилищах в Московской области, общая площадь которых достигает 270 тысяч квадратных метров. При этом оценочная стоимость помещений составила до 12 миллиардов рублей.
Как стало известно, после продажи компания планирует заключить с новыми владельцами договор аренды. В настоящее время за покупку складов борются фирмы Central Properties и «Венталл-Девелопмент».
Ранее стало известно, что российское подразделение Leroy Merlin передадут локальному менеджменту. Соответствующее решение приняла зарубежная группа ADEO.