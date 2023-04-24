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Французская компания Leroy Merlin выставила на продажу склады на территории России

Экономика
Французская компания Leroy Merlin выставила на продажу склады на территории России

Владельцы французской сети строительных магазинов Leroy Merlin приступили к продаже всех складских помещений на территории России. Об этом сообщило издание «Коммерсант», сославшись на источники на рынке недвижимости.

Речь идет о хранилищах в Московской области, общая площадь которых достигает 270 тысяч квадратных метров. При этом оценочная стоимость помещений составила до 12 миллиардов рублей.

Как стало известно, после продажи компания планирует заключить с новыми владельцами договор аренды. В настоящее время за покупку складов борются фирмы Central Properties и «Венталл-Девелопмент».

Ранее стало известно, что российское подразделение Leroy Merlin передадут локальному менеджменту. Соответствующее решение приняла зарубежная группа ADEO.
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