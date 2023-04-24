«Чистый идиотизм»: политолог Алексей Кочетков о предложении исключить английский язык из школьной программы

Напомним, депутат Хамзаев заявил, что при наличии английского языка в списке обязательных предметов, в школах «с трудом» находится время для начальной военной подготовки. А такие предметы, как астрономия и черчение, якобы и вовсе «забыты». По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, английский стал международным только потому, что «его вот так вот обязательно всовывали в программу».