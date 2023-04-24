«Чистый идиотизм»: политолог Алексей Кочетков о предложении исключить английский язык из школьной программы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил уходить от «прозападного вектора» в системе образования и исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школах. Политолог Алексей Кочетков в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что это предложение выглядит как «несусветная глупость».
Напомним, депутат Хамзаев заявил, что при наличии английского языка в списке обязательных предметов, в школах «с трудом» находится время для начальной военной подготовки. А такие предметы, как астрономия и черчение, якобы и вовсе «забыты». По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, английский стал международным только потому, что «его вот так вот обязательно всовывали в программу».
«Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. И пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования», — сказал Хамзаев.
Он также выразил свое недовольство тем, что «мы с самого детства обращаем взор детей на Запад». И напомнил, что в образовательных программах США или Великобритании нет обязательного русского языка. По его мнению, в школах нужно в первую очередь думать о здоровье и психологическом состоянии ребенка. Поэтому важны физкультура, психология и «активности по дополнительной социализации ребенка».
«Стране нужны сильные специалисты в разных областях, в первую очередь технических, а не полиглоты, знающие только английский язык», — добавил депутат.
По мнению политолога Алексея Кочеткова, молодые россияне в любом случае должны знать иностранные языки, и в первую очередь английский.
«На мой взгляд, выходить сейчас с такими инициативами — чистой воды идиотизм. Просто потому, что знание иностранных языков — это характерная черта образованного человека. Поэтому, в любом случае, россиянам необходимо знать иностранные языки. Раньше, при Российской империи, россиянам в школах и гимназиях преподавали сразу по несколько языков: помимо французского и немецкого, детям преподавали греческий и латынь (ее изучение вообще отменили только при большевиках). Например, у нас сейчас медики очень плохо изучают латынь, и это впоследствии создает проблемы, причем не только им самим», — отметил Кочетков.
Знание основных иностранных языков — это необходимая часть нормального базового образования, продолжил эксперт.
«Понятно, что сейчас во многих школах английский преподают из рук вон плохо, как и многие другие языки. Например, в моей школе, еще советской, было три иностранных языка на выбор — английский, французский и немецкий, но преподавались они очень поверхностно. Главное — детям плохо объясняли, зачем им это все нужно. Но тогда это было хотя бы понятно, ведь советскому человеку выезды за границу не светили от слова «совсем». Но впоследствии тем из нас, кто все же учил иностранные языки, это очень пригодилось. И сейчас, несмотря на фактический разрыв отношений с Западом, все равно пригодится в будущем», — указал аналитик.
Кочетков назвал инициативу, выдвинутую членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, «несусветной глупостью».
Напомним, ранее Султан Хамзаев предлагал запретить в РФ «отдельные аниме-сериалы и игры», ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России, а также чипировать чиновников — «любителей мировых курортов».