Казахстан отказался от проведения военного парада в День Победы

Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Такое решение связано с экономией средств, подчеркнули в военном ведомстве. В настоящий момент ключевой задачей страны является поддержание необходимого уровня боевой готовности и мобильности Вооруженных сил Казахстана, добавили в Министерстве обороны.