Казахстан отказался от проведения военного парада в День Победы

Казахстан не будет проводить военный парад в честь Дня Победы. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны государства.
Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Такое решение связано с экономией средств, подчеркнули в военном ведомстве. В настоящий момент ключевой задачей страны является поддержание необходимого уровня боевой готовности и мобильности Вооруженных сил Казахстана, добавили в Министерстве обороны.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — резюмировали в МО.
Ранее стало известно, что шествие «Бессмертного полка» будет проходить в Кишиневе в День Победы.