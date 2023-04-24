Появились подробности обнаружения беспилотника возле подмосковного Ногинска

Обнаруженный возле подмосковного Ногинска беспилотник имеет вес около 100 килограммов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники экстренных служб.
По предварительной информации, дрон нашли на окраине Богородска возле садового товарищества. Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства.
Предварительно, у авиамодели не было боеприпасов. В настоящий момент правоохранители устанавливают место, откуда он был запущен.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о попытке атаки на Подмосковье дроном, начиненным 17 килограммами взрывчатки. БПЛА-камикадзе оказался UJ-22 Airborn — дрон, по одной из версий, может быть украинского производства.