На 82-м году жизни умер бывший глава Федерации лыжных гонок РФ Анатолий Акентьев

Почетный вице-президент Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) и бывший глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев скончался на 82-м году жизни, передает ТАСС слова нынешнего главы ФЛГР Елены Вяльбе.
Вяльбе сказала, что Акентьев умер вчера, 23 апреля, вечером. Об этом ей сообщила дочь умершего. Причины смерти неизвестны.
Акентьев завоевывал чемпионство СССР семь раз. В 1967 году он одержал победу на Холменколленских играх и участвовал в Олимпиаде-1968, где занял четвертое место в эстафете в составе сборной Советского Союза.
После того, как Акентьев завершил спортивную карьеру, он стал главным тренером сборных СССР и России по лыжным гонкам. В 1979 году его избрали вице-президентом FIS, которым он проработал 26 лет. В 2006 году признан почетным в своей должности. В период с 1996 года по 2004 года он возглавлял ФЛГР.
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