На 82-м году жизни умер бывший глава Федерации лыжных гонок РФ Анатолий Акентьев

После того, как Акентьев завершил спортивную карьеру, он стал главным тренером сборных СССР и России по лыжным гонкам. В 1979 году его избрали вице-президентом FIS, которым он проработал 26 лет. В 2006 году признан почетным в своей должности. В период с 1996 года по 2004 года он возглавлял ФЛГР.