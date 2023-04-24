В аэропорту Пулково собака обнаружила микроволновку с двумя килограммами наркотиков

Отправителя «посылки» в скором времени удалось обнаружить. Им оказался 20-летний мужчина, его удалось задержать в гостинице «Островок». По предварительной информации, получить запрещенный груз должна была женщина. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Официальные ведомства пока что не комментировали произошедшее.