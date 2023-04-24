В аэропорту Пулково собака обнаружила микроволновку с двумя килограммами наркотиков

В грузовом терминале петербургского аэропорта Пулково была обнаружена микроволновка, в которой злоумышленник собирался отправить наркотические вещества. О случившемся 24 апреля сообщил Telegram-канал «SHOT».
Авторы Telegram-канала отмечают, что «груз с сюрпризом» должен был улететь в Норильск. Во время проверки служебная собака заметила запрещённый груз. Тогда кинологи решили вскрыть отправление — внутри микроволновки лежали два свертка с наркотиками.
Отправителя «посылки» в скором времени удалось обнаружить. Им оказался 20-летний мужчина, его удалось задержать в гостинице «Островок». По предварительной информации, получить запрещенный груз должна была женщина. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Официальные ведомства пока что не комментировали произошедшее.
Ранее в квартире у маляра Балтийского завода в Петербурге нашли наркотические вещества. Также у мужчины обнаружили три килограмма взрывчатки и 166 патронов.