Актер Георгий Тесля-Герасимов рассказал о своих песнях, которые выйдут в телеэфир 9 мая

Произведения актера, режиссера и добровольца НМ ДНР Георгия Тесля-Герасимова вошли в концертную программу, приуроченную ко Дню Победы. Песни «Белый снег» и «Шахтерская дивизия», посвященные боевым действиям на Украине, прозвучат в эфире донецких телеканалов.
Как рассказал автор в колонке для ФАН, презентация композиций именно 9 мая, является для него знаковым событием. Ведь все его творчество так или иначе связано сейчас с СВО и стремлением приблизить победу над националистами.
Творчество дает мощный посыл для достижения победы в борьбе с националистами. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Дорогие читатели, почитатели хочу немножко вас обрадовать — лед тронулся! Так как являюсь поэтом и композитором (пишу песни, касающиеся непосредственно специальной операции, помимо всего прочего) совсем недавно был приглашен Министерством культуры Донецкой Народной Республики поучаствовать в телевизионной записи концерта, посвященному 9 Мая.
В целом на концерте прозвучат две мои песни: одну исполню я сам, вторую — солист Донецкой филармонии. Все будет происходить в Донецком театре оперы и балета. Для меня это очень ценно и почетно.
Песня под названием «Белый снег» о последних минутах перед боем, о ребятах, которые не знают, что с ними дальше произойдет, тем не менее они настраиваются — ведут себя самоотверженно, мужественно и смело. Там разыгралась метель, но даже метель помогает солдатам идти в атаку. Вторая песня — «Шахтерская дивизия». Она о батальоне, в котором я служу, имени Константина Кузьмина и о комбате.
Оба этих произведения прозвучат на концерте, трансляция которого запланирована на 9 мая. Для меня это очень знаковое событие. Надеюсь, зрители от увиденного получат моральное и нравственное удовольствие.
Мое творчество сейчас граничит и будет граничить всегда практически со всеми мероприятиями, связанными со специальной военной операцией. Надеюсь, я такой не один. Поскольку культура — это тоже такое мирное «оружие». У творчества очень мощный посыл. Оно дает толчок активному движению для достижения нашей победы в борьбе с националистами и с теми извергами, которые вершат свое страшное дело.