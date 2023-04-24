Актер Георгий Тесля-Герасимов рассказал о своих песнях, которые выйдут в телеэфир 9 мая

Песня под названием «Белый снег» о последних минутах перед боем, о ребятах, которые не знают, что с ними дальше произойдет, тем не менее они настраиваются — ведут себя самоотверженно, мужественно и смело. Там разыгралась метель, но даже метель помогает солдатам идти в атаку. Вторая песня — «Шахтерская дивизия». Она о батальоне, в котором я служу, имени Константина Кузьмина и о комбате.