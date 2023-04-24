Тело младенца с множеством ножевых ранений нашли в туалете поезда на МЦК

Сегодня утром в Telegram-каналах главка и московской прокуратуры появилась информация, что тело новорожденного мальчика с множеством ножевых ранений нашли в туалете одного из вагонов электропоезда на шоссе Фрезер на юго-востоке столицы. Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты.