Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тело младенца с множеством ножевых ранений нашли в туалете поезда на МЦК

Происшествия
Тело младенца с множеством ножевых ранений нашли в туалете поезда на МЦК

Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в вагоне поезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу, нашли тело младенца. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Сегодня утром в Telegram-каналах главка и московской прокуратуры появилась информация, что тело новорожденного мальчика с множеством ножевых ранений нашли в туалете одного из вагонов электропоезда на шоссе Фрезер на юго-востоке столицы. Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Правоохранительные органы устанавливают личность матери.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после убийства двух братьев в Карачаево-Черкесской Республике.
происшествие убийство ребенка москва младенец поезд следователи полиция
Военкоры ФАН