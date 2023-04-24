Тело младенца с множеством ножевых ранений нашли в туалете поезда на МЦК

Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в вагоне поезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу, нашли тело младенца. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Сегодня утром в Telegram-каналах главка и московской прокуратуры появилась информация, что тело новорожденного мальчика с множеством ножевых ранений нашли в туалете одного из вагонов электропоезда на шоссе Фрезер на юго-востоке столицы. Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Правоохранительные органы устанавливают личность матери.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после убийства двух братьев в Карачаево-Черкесской Республике.