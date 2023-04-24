Храм УПЦ подожгли в Черновицкой области Украины

Украинские власти за последний год организовали самую масштабную в новейшей истории страны травлю священнослужителей канонический церкви. Власти в разных регионах Украины на местах принимали решения о запрете деятельности УПЦ. В Верховную раду был внесен законопроект о ее запрете во всей стране.