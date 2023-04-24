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Храм УПЦ подожгли в Черновицкой области Украины

Происшествия
Храм УПЦ подожгли в Черновицкой области Украины

Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в Черновицкой области. Об этом сообщили в УПЦ.

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля. В результате поджога сгорел храм в селе Милиево Вижницкого района. Украинская полиция подтвердила факт поджога.

Правоохранители задержали поджигателя. Им оказался 34-летний житель села Испас.

Украинские власти за последний год организовали самую масштабную в новейшей истории страны травлю священнослужителей канонический церкви. Власти в разных регионах Украины на местах принимали решения о запрете деятельности УПЦ. В Верховную раду был внесен законопроект о ее запрете во всей стране.

Ранее в Киевской области раскольники после захвата храма надругались над Библией. Об этом информирует RT.
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