Храм УПЦ подожгли в Черновицкой области Украины

Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в Черновицкой области. Об этом сообщили в УПЦ.
Инцидент произошел в ночь на 24 апреля. В результате поджога сгорел храм в селе Милиево Вижницкого района. Украинская полиция подтвердила факт поджога.
Правоохранители задержали поджигателя. Им оказался 34-летний житель села Испас.
Украинские власти за последний год организовали самую масштабную в новейшей истории страны травлю священнослужителей канонический церкви. Власти в разных регионах Украины на местах принимали решения о запрете деятельности УПЦ. В Верховную раду был внесен законопроект о ее запрете во всей стране.
Ранее в Киевской области раскольники после захвата храма надругались над Библией. Об этом информирует RT.