Когда Киеву снова откажут во вступлении в Альянс или Евросоюз, Зеленскому придется вновь устраивать шоу, добавил аналитик. Он также предупредил, что нынешний президент Украины попытается прибегнуть к своему актерскому мастерству и в будущем.