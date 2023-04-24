Чем опасны намерения президента Украины Владимира Зеленского по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз, объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Аналитик заявил, что Зеленский дает гражданам ложную надежду. Никто никуда Украину брать не будет, причем ни в политические органы Североатлантического альянса, ни в ЕС, убежден экс-советник.
«Это все иллюзия, а иллюзии всегда очень страшны, они очень опасны», — пояснил Соскин в своем YouTube-канале.
Когда Киеву снова откажут во вступлении в Альянс или Евросоюз, Зеленскому придется вновь устраивать шоу, добавил аналитик. Он также предупредил, что нынешний президент Украины попытается прибегнуть к своему актерскому мастерству и в будущем.
Власти Польши готовы присоединить к республике сразу несколько областей Украины, ранее заявили авторы издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). Однако они предположили, что Варшаве придется заплатить за это серьезную цену.