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«Это все иллюзия»: Экс-советник Кучмы сообщил Зеленскому отрезвляющую правду о НАТО и Евросоюзе

Политика
«Это все иллюзия»: Экс-советник Кучмы сообщил Зеленскому отрезвляющую правду о НАТО и Евросоюзе

Чем опасны намерения президента Украины Владимира Зеленского по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз, объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Аналитик заявил, что Зеленский дает гражданам ложную надежду. Никто никуда Украину брать не будет, причем ни в политические органы Североатлантического альянса, ни в ЕС, убежден экс-советник.

«Это все иллюзия, а иллюзии всегда очень страшны, они очень опасны», — пояснил Соскин в своем YouTube-канале.

Когда Киеву снова откажут во вступлении в Альянс или Евросоюз, Зеленскому придется вновь устраивать шоу, добавил аналитик. Он также предупредил, что нынешний президент Украины попытается прибегнуть к своему актерскому мастерству и в будущем.

Власти Польши готовы присоединить к республике сразу несколько областей Украины, ранее заявили авторы издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). Однако они предположили, что Варшаве придется заплатить за это серьезную цену.
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