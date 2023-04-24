Эксперт Асадова рассказала, как выстроить дружные коммуникации внутри компании

Кроме того, нужно сократить все неэффективные и избыточные коммуникации (ненужные совещания, пятиминутки, встречи ради встреч), которые по статистике занимают более 40% рабочего времени. Из-за них сотрудники не могут выполнять свои обязанности в полном объеме, а компания теряет свой доход. Имеет значение и система кадрового представления: все сотрудники должны знать друг друга в лицо, представлять, кто и чем занимается в компании.