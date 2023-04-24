Эксперт Асадова рассказала, как выстроить дружные коммуникации внутри компании

Взаимоотношения внутри компании – важная составляющая рабочего процесса. От того, насколько благоприятный «климат» в коллективе зависит не только настроение сотрудников, но и их эффективность. Этот процесс принято называть «дружной» коммуникацией.
Эксперт по коммуникациям Гаянэ Асадова в беседе с корреспондентом ФАН раскрыла значения понятия «дружной» коммуникации внутри компании, а также рассказала о том, как сформировать позитивную атмосферу.
Важно разделять понятия «общение» и «коммуникации». Общение – это необходимый для установления межличностных контактов обмен сообщениями и эмоциями. Коммуникация – особый вид передачи и приема информации, где важны доверие и точность.
«Безусловно, когда коллектив дружный, а сотрудники имеют общие интересы вне работы, это позволяет им лучше узнавать друг друга, находить правильный подход к коммуникации в ходе рабочего процесса. Все имеет значение: приветливость, уважение друг к другу, умение слышать и чувствовать коллег», – объяснила Асадова.
Если пренебречь выстраиванием коммуникаций – к чему это приведет?
Коммуникации в компании могут быть вертикальными, когда сообщения отправляются от руководства подчиненным (и обратно), а также горизонтальными – передача информации между департаментами, линейными руководителями и сотрудниками.
«Небрежное отношение к выстраиванию коммуникаций может привести к самым разным последствиям. Если пренебречь вертикальными коммуникациями, то сотрудники будут не в курсе стратегии развития компании. Они будут узнавать новости о компании из различных внешних источников – СМИ, соцсетей, слухов и сплетен, что приведет к дестабилизации доверительных отношений между руководством и коллективом», – подчеркнула эксперт.
В больших компаниях, где много сотрудников и часть коллектива работает в удаленном формате, важен корректный обмен информацией. Если коммуникация между департаментами не налажена, то задачи не будут выполняться с должной эффективностью.
Какие главные шаги нужно предпринять руководству и HR, чтобы выстроить правильные коммуникации?
«Если в компании большой штат сотрудников, много департаментов, часть из которых работает в удаленном формате, обязательно нужно выстроить стандарт внутренних коммуникаций. Необходимо определить периодичность и состав новостей о компании, которые HR будет рассылать всем сотрудникам. Это может быть еженедельная рассылка, а также срочные новости о каких-то важных событиях», – отметила Гаянэ Асадова.
При выстраивании вертикальных коммуникаций нужно продумать, как они будут организованы: какая-то информация нужна всем сотрудникам, а другая – только руководителям отделов и департаментов.
Важно создать доступный канал коммуникации между линейными сотрудниками и их руководством, чтобы каждый имел возможность обратиться к начальству. Это помогает выстраивать доверительные отношения между руководителем и подчиненным, а также дает начальству возможность своевременно получать информацию о том, как решаются рабочие задачи, какие сложности возникают при их выполнении.
Кроме того, нужно сократить все неэффективные и избыточные коммуникации (ненужные совещания, пятиминутки, встречи ради встреч), которые по статистике занимают более 40% рабочего времени. Из-за них сотрудники не могут выполнять свои обязанности в полном объеме, а компания теряет свой доход. Имеет значение и система кадрового представления: все сотрудники должны знать друг друга в лицо, представлять, кто и чем занимается в компании.
Самая главная ошибка при выстраивании коммуникаций в компании и как ее избежать?
«Во-первых: чересчур официальный стиль переписки. Лучше общаться на «человеческом» языке без использования канцеляризмов. Во-вторых, уверенность в том, что собеседник понимает, о чем идет речь, а потому уточняющая информация не требуется. Коммуникация должна быть прозрачной и очень чёткой, а отправителю нужно убедиться, что получатель все правильно понял. Также эффективной коммуникации мешают директивный стиль управления, эмоциональность, невозможность передачи обратной связи от сотрудников руководству», – заключила Гаянэ Асадова.
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