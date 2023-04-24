В Австралии заявили, что США лишились статуса единственного полюса силы в Индо-Тихоокеанском регионе

Соединенные Штаты больше нельзя считать единственным лидером в Индо-Тихоокеанском регионе. В связи с этим Австралии придется пересмотреть свой подход к обеспечению мира, отметили бывшие министры обороны страны Ангус Хьюстон и Стивен Смит.
Ранее политики представили правительственный доклад «Национальная оборона», в котором говорится о существовании различных рисков для безопасности государства. При этом текущая ситуация «радикально отличается» от того, что было в период после окончания Второй мировой войны.
«Соединенные Штаты больше не единственный полюс силы в Индо-Тихоокеанском регионе, стратегическая конкуренция крупных держав возобновилась и ее интенсивность стала определяющей чертой времени», — указано в публикации.
По мнению авторов доклада, Канберра должна пересмотреть свою политику в сфере обороны с целью предотвращения крупного вооруженного конфликта. Если нечто подобное произойдет в регионе, вся нация окажется в опасности.
Более того, Хьюстон и Смит призвали австралийское правительство укреплять военный потенциал страны. В частности, речь идет о расширении технологического и научного сотрудничества с НАТО.
Меж тем стало известно, что Чехия планирует нарастить поставки вооружений во Вьетнам. Ханой получит боевые самолеты, стрелковое оружие и бронетехнику.