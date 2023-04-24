Фильм «Вызов» собрал почти полмиллиарда рублей и стал лидером проката на выходных

Отечественный фильм «Вызов» стал лидером кинопроката в России и СНГ. Сборы за выходные составили 426 млн рублей.
Как сообщает ТАСС, такие показатели принесли ему первое место среди всех картин на выходных. Лента потеснила иностранный боевик «Джон Уик 4». Зрители отдали ему 31,3 миллиона рублей. Тройку главных фильмов замкнула картина «Мизантроп» режиссера Дамиана Сифрона.
Стоит отметить, что часть «Вызова» снимали на Международной космической станции. Главные роли достались таким известным актерам, как Юлия Пересильд, Владимир Машков и другим. В кинотеатрах премьера состоялась 20 апреля.
Самобытность картины уже оценил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что съемки фильма в космосе являются уникальным событием для кинематографа.
Ранее о ленте высказывался и режиссер Никита Михалков. Как сообщает RT, по его словам, этот фильм стал уникальным мировым опытом.