Власти Челябинска готовы завершить отопительный сезон

Как пояснил Астахов, основанием для отключения отопления в квартирах должно стать сохранение среднесуточной температуры воздуха не ниже плюс 8 градусов на протяжении пяти суток подряд. Похоже, все к этому и идет, сообщает «ЧелябинскСегодня».