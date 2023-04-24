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Власти Челябинска готовы завершить отопительный сезон

Общество
Власти Челябинска готовы завершить отопительный сезон

Замглавы Челябинска Александр Астахов обсудил на совещании возможность закрытия отопительного сезона.

Как пояснил Астахов, основанием для отключения отопления в квартирах должно стать сохранение среднесуточной температуры воздуха не ниже плюс 8 градусов на протяжении пяти суток подряд. Похоже, все к этому и идет, сообщает «ЧелябинскСегодня».

По словам Астахова, так как период устойчивого тепла по прогнозу синоптиков должен продолжиться, городская администрация сможет принять решение о закрытии нынешнего отопительного сезона уже 26 апреля.
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