Власти Челябинска готовы завершить отопительный сезон

Замглавы Челябинска Александр Астахов обсудил на совещании возможность закрытия отопительного сезона.
Как пояснил Астахов, основанием для отключения отопления в квартирах должно стать сохранение среднесуточной температуры воздуха не ниже плюс 8 градусов на протяжении пяти суток подряд. Похоже, все к этому и идет, сообщает «ЧелябинскСегодня».
По словам Астахова, так как период устойчивого тепла по прогнозу синоптиков должен продолжиться, городская администрация сможет принять решение о закрытии нынешнего отопительного сезона уже 26 апреля.