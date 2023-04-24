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Председатель ЕП Жозеп Боррель: главы МИД Евросоюза не готовы согласовать новый пакет антироссийских мер

Политика
Председатель ЕП Жозеп Боррель: главы МИД Евросоюза не готовы согласовать новый пакет антироссийских мер

Министры иностранных дел государств Европейского союза в настоящий момент не готовы согласовать новый пакет антироссийских санкций. Соответствующей информацией поделился председатель Европарламента Жозеп Боррель.

Так политик заявил 24 апреля по прибытии в Люксембург на встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС. Новые рестрикции против России удастся согласовать в понедельник или во вторник, однако это будет тяжело из-за разногласий среди многих стран, предупредил Боррель.

«Мы еще не достигли по нему договоренности, он еще не завершен <...> Мы внесли предложение, а министры должны его утвердить, они имеют разные подходы», — указал он.

Прежде аналитики из КНР указали, что санкции западного мира против России имеют обратное влияние.
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