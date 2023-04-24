Председатель ЕП Жозеп Боррель: главы МИД Евросоюза не готовы согласовать новый пакет антироссийских мер

Так политик заявил 24 апреля по прибытии в Люксембург на встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС. Новые рестрикции против России удастся согласовать в понедельник или во вторник, однако это будет тяжело из-за разногласий среди многих стран, предупредил Боррель.