Министры иностранных дел государств Европейского союза в настоящий момент не готовы согласовать новый пакет антироссийских санкций. Соответствующей информацией поделился председатель Европарламента Жозеп Боррель.
Так политик заявил 24 апреля по прибытии в Люксембург на встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС. Новые рестрикции против России удастся согласовать в понедельник или во вторник, однако это будет тяжело из-за разногласий среди многих стран, предупредил Боррель.
«Мы еще не достигли по нему договоренности, он еще не завершен <...> Мы внесли предложение, а министры должны его утвердить, они имеют разные подходы», — указал он.
Прежде аналитики из КНР указали, что санкции западного мира против России имеют обратное влияние.