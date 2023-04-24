МЧС: Пожар на нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР произошел после атаки беспилотника

Причиной пожара на нефтебазе в городе Ровеньки в Луганской Народной Республики (ЛНР) стала атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА), передает пресс-служба регионального МЧС.
Сегодня, в 2:59, в пункт ЦУКС МЧС ЛНР поступило сообщение о разгерметизации резервуара, который принадлежит ООО ТД «Ровеньковская нефтебаза», вследствие чего произошло возгорание. Причиной происшествия назвали атаку БПЛА.
В результате происшествия никто не пострадал. Службы МЧС полностью устранили пожар к 5:40 утра.
Ранее RT сообщал о том, что в городе Ульяновск произошло крупное возгорание на мебельной фабрике. Площадь пожара составила более одной тысячи квадратных метров.