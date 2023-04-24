Не исключено, что СВО станет первым боевым экзаменом для 120-мм САО «Флокс»

Сейчас иногда встречаются утверждения, что широкая общественность получила возможность впервые увидеть 2С40 в «железе» на параде 9 мая 2021 года в Нижнем Новгороде. Это не так. Первая публичная демонстрация САО 2С40 состоялась в сентябре 2016 года на II Международном военно-техническом форуме «Армия», где «Флокс» экспонировался на площадке УВЗ. Говорю об этом с полной уверенностью, так как не только сам осмотрел «Флокса» в подмосковном «Патриоте», где проводилась «Армия-2016», но и там же пообщался с генеральным директором «Буревестника» Георгием Закаменных, рассказавшем о 2С40 немало интересного. Приведу наш диалог, который я отыскал в своем архиве.