Не исключено, что СВО станет первым боевым экзаменом для 120-мм САО «Флокс»

Самоходное артиллерийское орудие 2С40 является в своем калибре самым скорострельным в мире.
В последнее время в интернете и на страницах отечественных СМИ все чаще стала мелькать колесная продукция военного назначения, созданная расположенным в Нижнем Новгороде ЦНИИ «Буревестник», в частности — новейшее 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С40 «Флокс». При этом данная разработка подается, порой, как некий результат осмысления в России опыта СВО, что, вообще-то не верно – «Флокс» появился до начала специальной военной операции. Иными словами, запрос на такую достаточно уникальную артсистему, как 2С40, был в РФ сформулирован задолго до 24 февраля 2022 года.
Почему уникальную? Ну, хотя бы по той причине, что орудие «Флокса» совмещает в себе свойства миномета и гаубицы. А еще самоходное орудие 2С40 не гусеничное, а колесное, что для нашей армии и вовсе не типично!..
Нужна колесная артсистема
С чего началась история «Флокса»? Пожалуй — с миномета.
Минометы, несмотря на свой непритязательный вид (ствол, прицел, сошки и опорная плита, которая передает отдачу грунту), были и остаются одним из самых эффективных средств поражения живой силы противника на поле боя. Они незаменимы в ближнем бою при уничтожении противника в окопах и складках местности, за обратными скатами высот, домами и заборами.
Напомню, что, по некоторым данным, чуть ли не 50% солдат, погибших в годы Второй мировой войны от огня артиллерии, стали жертвами именно минометных мин. В наше время простые по своей конструкции, надежные, дешевые и при этом смертоносные минометы продолжают оставаться важнейшим элементом артиллерийского вооружения всех армий мира, включая Вооруженные силы России.
Настоящим венцом развития отечественных минометов и самым мощным минометом в мире стал 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», фигурирующем в документах Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации, как «объект 305». Однако отнюдь не всегда применение убойнейшего, но тяжелого (масса 27,5 тонн) и не самого скорострельного (1 выстрел за 62 секунды) 240-мм «Тюльпана» выглядит оптимальным. Куда более востребованными в армии являются самоходные минометы меньшего калибра — 120-мм, особенно, если это системы, сочетающие в себе, помимо миномета, еще и возможности пушки/гаубицы.
К таким «самоходкам», вооруженным 120-мм комбинированными нарезными артсистемами, можно отнести отечественные 2С9 «Нона-С», 2С31 «Вена» и 2С34 «Хоста». При всех имевшихся у них «плюсах», во втором десятилетии XXI века данные машины уже не совсем устраивали наших военных, которым хотелось получить в свое распоряжение новый 120-мм миномет/гаубицу с более высокими тактико-техническими характеристиками, чем у его предшественников. Дополнительной «фишкой» этой системы должен был стать отказ от использования гусеничного шасси в пользу шасси колесного.
Никто не спорит с тем, что гусеничная военная техника имеет отличную проходимость по пересеченной местности. Но за это приходится платить снижением техресурса и маршевой скорости. Колесная же военная техника «дружит» с бездорожьем хуже, чем гусеничная, но зато ее техресурс и маршевая скорость выше, а стоимость существенно ниже, чем у гусеничных образцов…
В рамках ОКР «Накидка»
Опытно-конструкторская работа, в рамках которой в нижегородском ЦНИИ «Буревестник», входящем в корпорацию «Уралвагонзавод» (УВЗ), стартовала разработка перспективной самоходной 120-мм артсистемы, получила название «Набросок». Сама же эта артсистема в документах стала именоваться 2С40 «Флокс» и классифицироваться не как самоходная артиллерийская установка, САУ, а как САО — самоходное артиллерийское орудие.
«Флокс» предназначался для поражения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, а также огневых средств и пунктов управления противника. Главное вооружение «Флокса» — 120-мм комбинированное полуавтоматическое нарезное орудие — могло вести огонь и как миномет, и как гаубица, а также применяться для стрельбы прямой наводкой. Кучность стрельбы при этом обеспечивалась специальным приводом, который восстанавливал наводку после каждого выстрела.
Масса «Флокса» составляла 20 тонн. Дальность стрельбы САО — свыше 10 км (точные данные — закрытая информация).
Впервые в отечественной практике для защиты от управляемых снарядов и противотанковых управляемых ракет САО 2С40 получило систему обнаружения лазерного облучения и постановки оптических помех. «Флокс» имеет средства оптико-электронной разведки, позволяющие САО корректировать собственную стрельбу.
САО 2С40 было построено на платформе полноприводного автомобиля повышенной проходимости «Урал» с колесной формулой 6×6. Машина имела пятиместную бронированную кабину, в которой располагались водитель и артиллерийский расчет: командир орудия и заряжающие. Возимый боекомплект у «Флокса» тоже был защищен броней, способной выдержать попадания пуль и осколков. В задней части автомобиля на поворотной площадке находился необитаемый орудийный модуль, наведением которого управлял командир со своего рабочего места в кабине машины. Иными словами, при стрельбе орудия, снаружи САО находились только заряжающие. Система управления огнем САО имела собственный комплекс топопривязки и навигации. Кроме 120-мм орудия, «Флокс» для самообороны был оснащен, установленным на крыше автомобиля, дистанционно управляемым модулем с пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм.
Отличительной чертой «Флокса» являлись высочайшая мобильность и орудие, унифицированное по баллистике и затвору со 120-мм орудием гусеничной установки 2С31 «Вена».
10 выстрелов в минуту
Сейчас иногда встречаются утверждения, что широкая общественность получила возможность впервые увидеть 2С40 в «железе» на параде 9 мая 2021 года в Нижнем Новгороде. Это не так. Первая публичная демонстрация САО 2С40 состоялась в сентябре 2016 года на II Международном военно-техническом форуме «Армия», где «Флокс» экспонировался на площадке УВЗ. Говорю об этом с полной уверенностью, так как не только сам осмотрел «Флокса» в подмосковном «Патриоте», где проводилась «Армия-2016», но и там же пообщался с генеральным директором «Буревестника» Георгием Закаменных, рассказавшем о 2С40 немало интересного. Приведу наш диалог, который я отыскал в своем архиве.
— Георгий Иванович, у нас в войсках уже есть целый «букет» САУ, имеющих орудие того же калибра, что и ваш «Флокс». Это 120-мм «Нона-С», «Вена», «Хоста». С учетом этого, в чем новизна «Флокса», чем эта система особо выделяется?
— Во-первых, наше изделие превосходит «Нону-С», «Вену», «Хосту» в точности и дальности стрельбы. Во-вторых, все перечисленные вами САУ имеют гусеничное шасси. Наше же изделие, это высокомобильное САО батальонного звена на колесном шасси Урала-4320. Допустим, нужно быстро перебросить соединение. В отличие от гусеничных машин, «Флокс» может воспользоваться для этого дорогами общего пользования. При этом, спокойно пробежав за сутки 1000 км и не размолотив асфальтовое покрытие в пыль гусеничными траками.
— Ваше изделие такую дистанцию преодолеет, а машины с боекомплектом? Если они отстанут, это обесценит всю выдающуюся подвижность «Флокса».
— Не обесценит. Наше изделие несет БК в размере 80 выстрелов — на первое время этого хватит.
— А «первое время», это сколько?
— У изделия штатная скорострельность — 8-10 выстрелов в минуту, вот и считайте…
— То есть где-то через 10-15 минут беглого огня батарея ваших САО расстреляет все «до железки» и будет вынуждена ретироваться?
— Ей в любом случае придется после огневого налета менять позицию, чтобы уйти от «ответки». Это стандартная практика. Но, скорее всего, «ответки» не будет. Представьте, во что превратятся позиции противника, после того, как их в хорошем темпе «проутюжат» наши изделия…
— За сколько времени «Флокс» может быть после марша переведен расчетом в боевое положение?
— За 30 секунд.
Долгая дорога к серии
Тогда, после «Армии-2016», всем хотелось верить, что «Флокс» достаточно быстро пройдет все положенные ему этапы испытаний, после чего САО будет запущено в серийное производство. Однако этого не случилось. Колесный «Флокс» оказался для отечественных ОПК и ВС машиной настолько уникальной, что ее дорога к началу серийного производства изрядно затянулась.
В феврале 2019-го «Флокс» на международной выставке вооружений IDEX впервые показали за рубежом.
«Размещение орудия на шасси автомобиля — решение абсолютно новое для Российской армии. Фактически это новый класс вооружения, позволяющий существенно поднять мобильность артиллерийских подразделений», — сообщил тогда ТАСС генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных.
В июне 2021 года «Флокс» в числе других разработок ЦНИИ «Буревестник» был продемонстрирован заместителю министра обороны Российской Федерации Алексею Криворучко в ходе его рабочей поездки на испытательный полигон Смолино в Нижегородской области.
«Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям, и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы», – отметил замминистра обороны по итогам демонстрации.
Вероятные сроки отправки САО в серию пресс-служба УВЗ смогла озвучить только в августе 2021 года.
«Серийное производство данных образцов начнется после завершения государственных испытаний в конце 2022 — начале 2023 года при наличии соответствующего решения госзаказчика…», — пояснили на «Армии-2021» в пресс-службе УВЗ, добавив, что «в настоящее время» опытные образцы «Флокса» находятся на завершающей стадии предварительных испытаний.
Долгожданное официальное сообщение о начале серийного производства САО 2С40 появилось только 15 августа 2022 года. С этого момента «Флокс» превратился в самую скорострельную, из числа выпускаемых серийно, 120-мм «самоходку» в мире.
Итак, «Флокс» действительно появился еще до начала специальной военной операции. При этом не исключено, что именно СВО станет первым настоящим боевым экзаменом для САО 2С40. Уверен – «Флокс» его сдаст на «отлично».