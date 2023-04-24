Хоккеист Дмитрий Орлов установил рекорд НХЛ, набрав очко в каждой из первых четырех игр плей-офф

Российский защитник американской команды «Бостон Брюинс» Дмитрий Орлов установил рекорд в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Хоккеист стал первым из защитников в истории клуба, которому удалось набрать очко в каждой из первых четырех игр плей-офф. В последний раз игрокам на этой позиции удавалось достичь такого показателя в 1988 году. Тогда отличился результативными действиями в первых трех встречах 1/8 финала Кубка Стэнли Глен Уэсли.
Кроме того, с пятью передачами в серии Орлов стал шестым с 1997 года защитником, которому удалось набрать очки в четырех дебютных матчах подряд в серии навылет в НХЛ. Ранее это удавалось Крису Расселу, Джеку Джонсону, Крису Пронгеру, Райану Уитни и Маттиасу Олунду.
Ранее нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов подрался с форвардом «Даллас Старс» Максом Доми в матче НХЛ.