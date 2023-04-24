Хоккеист Дмитрий Орлов установил рекорд НХЛ, набрав очко в каждой из первых четырех игр плей-офф

Хоккеист стал первым из защитников в истории клуба, которому удалось набрать очко в каждой из первых четырех игр плей-офф. В последний раз игрокам на этой позиции удавалось достичь такого показателя в 1988 году. Тогда отличился результативными действиями в первых трех встречах 1/8 финала Кубка Стэнли Глен Уэсли.