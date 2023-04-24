Актриса Ана де Армас заявила, что не стала бы отбирать роль Чудо-женщины у Галь Гадот

Актриса Ана де Армас заявила, что Галь Гадот прекрасно справляется с ролью Чудо-женщины. Она не станет ее заменять в новых проектах DC Studios. Об этом сообщает «Газета.ru».
Галь Гадот уже снялась в не скольких проектах от студии DC — перевоплощение вышло прекрасным. Актриса Ана де Армас уверена, что заменять коллегу она не будет.
«Что ж, я считаю, что Галь Гадот отлично справляется с работой. Думаю, ей нужно продолжать это делать», — поделилась актриса.
Не так давно на экранах появился фильм «Шазам! Ярость богов». В нем также одним из героев является Чудо-женщина, чья судьба пока неизвестна. Сначала планировалось снять третью часть «Чудо-женщины». Все изменилось благодаря приходу Джеймса Ганна и Питера Сафрана на руководящую должность в DC. Дальнейшая судьба персонажей неизвестна.
Ранее актриса Мирослава Карпович сменила прическу и отметила, что напоминает себе звезду Голливуда Ану де Армас.