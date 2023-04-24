Актриса Ана де Армас заявила, что не стала бы отбирать роль Чудо-женщины у Галь Гадот

Не так давно на экранах появился фильм «Шазам! Ярость богов». В нем также одним из героев является Чудо-женщина, чья судьба пока неизвестна. Сначала планировалось снять третью часть «Чудо-женщины». Все изменилось благодаря приходу Джеймса Ганна и Питера Сафрана на руководящую должность в DC. Дальнейшая судьба персонажей неизвестна.