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Численность украинских военных в районе Гуляйполя в Запорожье возросла до 12 тысяч человек

Армия
Численность украинских военных в районе Гуляйполя в Запорожье возросла до 12 тысяч человек

Вооруженные силы Украины увеличили численность своих подразделений в районе города Гуляйполе до 12 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Гуляйполе находится на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Число украинских военных увеличилось значительно в данной местности, указал он.

Рогов заявил, что, кроме этого, были увеличены силы и в других городах региона. По его словам, переброска была в город Запорожье и населенные пункты Богатырь и Соленые.

Переброска может свидетельствовать о подготовке наступления ВСУ, полагает эксперт. По его словам, речь может идти о данном районе запорожской линии соприкосновения.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ размещают военную технику на заводах в Запорожской области. Об этом информирует RT.
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