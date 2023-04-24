Численность украинских военных в районе Гуляйполя в Запорожье возросла до 12 тысяч человек

Вооруженные силы Украины увеличили численность своих подразделений в районе города Гуляйполе до 12 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Гуляйполе находится на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Число украинских военных увеличилось значительно в данной местности, указал он.
Рогов заявил, что, кроме этого, были увеличены силы и в других городах региона. По его словам, переброска была в город Запорожье и населенные пункты Богатырь и Соленые.
Переброска может свидетельствовать о подготовке наступления ВСУ, полагает эксперт. По его словам, речь может идти о данном районе запорожской линии соприкосновения.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ размещают военную технику на заводах в Запорожской области. Об этом информирует RT.