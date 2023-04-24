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Экс-подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко: Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий

Армия
Экс-подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко: Киев отправляет мобилизованных сразу в зону боевых действий

Киев отправляет основную часть мобилизованных граждан Украины сразу в зону боевых действий, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал и об обучении украинских военнослужащих. Киев намерен проводить соответствующие мероприятия также непосредственно в зоне боевых действий, заявил Марочко со ссылкой на командование на местах.

Подполковник ЛНР в отставке ранее сообщил, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли четыре тысячи бойцов. Только 10% потерь Киев признал официально, подчеркнул Марочко.

Неблагоприятные погодные условия не позволят ВСУ осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель, пишет RT со ссылкой на военного эксперта.
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