Мировые военные расходы достигли рекордной суммы за последние восемь лет

Мировые военные расходы в 2022 году достигли рекордных показателей за последние восемь лет. Соответствующая информация следует из анализа Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Военные расходы достигли отметки 2,224 трлн долларов, указывается в сообщении. Более половины из этой суммы приходятся на Соединенные Штаты Америки, КНР и Россию.
«Наиболее резкий рост обеспечил Европейский континент, особенно страны Восточной и Центральной Европы, нарастившие оборонные расходы до рекордных значений», — указывается в исследовании.
Расходы государств Центральной и Западной Европы на вооружение вернулись к уровню периода холодной войны, резюмировали в сообщении.