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Мировые военные расходы достигли рекордной суммы за последние восемь лет

Экономика
Мировые военные расходы достигли рекордной суммы за последние восемь лет

Мировые военные расходы в 2022 году достигли рекордных показателей за последние восемь лет. Соответствующая информация следует из анализа Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Военные расходы достигли отметки 2,224 трлн долларов, указывается в сообщении. Более половины из этой суммы приходятся на Соединенные Штаты Америки, КНР и Россию.

«Наиболее резкий рост обеспечил Европейский континент, особенно страны Восточной и Центральной Европы, нарастившие оборонные расходы до рекордных значений», — указывается в исследовании.

Расходы государств Центральной и Западной Европы на вооружение вернулись к уровню периода холодной войны, резюмировали в сообщении.
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