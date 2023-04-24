Полиция в Подмосковье задержала владельца наркопритона

Правоохранители задержали 35-летнего жителя подмосковного Жуковского за то, что он предоставлял свою комнату в общежитии на улице Клубной наркозависимым жителям для употребления наркотиков. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», сотрудники полиции задержали в притоне двоих граждан, которые по внешним признакам находились под воздействием запрещенных веществ. На них оформили протоколы об административном правонарушении согласно ст. 6.9 КоАП РФ.
В ходе осмотра жилища оперативники нашли использованные одноразовые шприцы и стеклянные пузырьки с остатками вещества. В дальнейшем экспертиза показала, что найденное вещество является синтетическим наркотиком, поделились в пресс-службе ведомства.
По данному факту в отношении собственника комнаты возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РФ. С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ГУ МВД России по Московской области.