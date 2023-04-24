Bloomberg: план французского президента Макрона по конфликту на Украине вывел власти США из себя

Правительство Соединенных Штатов недовольно инициативой французского президента Эммануэля Макрона, предполагающей разработку плана по урегулированию конфликта на Украине при участии китайских властей. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg со ссылкой на источники.
В публикации указано, что Вашингтон негативно отнесся к политике Парижа и его отказу от предварительных консультаций с союзниками. Белый дом был сильно раздражен самовольством Елисейского дворца, отметили журналисты.
Аналогичная реакция на действия Макрона, по данным агентства, последовала от стран-участниц Европейского союза. В регионе считают, что решение главы государства приведет к расколу внутри содружества.
Ранее французский лидер допустил, что следующим президентом республики может стать председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Следующие выборы во Франции состоятся в 2027 году.