Певец Филипп Киркоров рассказал о деталях последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Артист Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о последней встрече с президентом Украины и бывшим комиком Владимиром Зеленским. Как полагает певец, политик превратился в зомби.
По словам исполнителя, они увидели друг друга в одном из торговых центров Майами. Это произошло в 2015 году. Однако Зеленский не был рад знакомому лицу — он отвел глаза.
«То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», — отметил Киркоров.
Он также добавил, что с нынешним политиком они познакомились в начале «нулевых». В тот момент у них, по словам артиста, были отличные отношения. Зеленский планировал выйти на российский телевизионный рынок.
Ранее Киркоров также ответил президенту Украины на решение включить исполнителя в санкционный список. Как сообщает RT, артист опубликовал отрывок из клипа «Просто подари», где дает бывшему комику подзатыльник.