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Пьяная девушка устроила беспорядки в самолете «Аэрофлота», который летел из Бангкока в Москву

Происшествия
Пьяная девушка устроила беспорядки в самолете «Аэрофлота», который летел из Бангкока в Москву

Пьяная девушка устроила беспорядки в самолете «Аэрофлота», который летел из Бангкока в Москву 23 апреля , передает Telegram-канал Baza. Очевидцы рассказали о том, какие «концерты» устраивала неадекватная пассажирка.

Свидетели произошедшего утверждают, что девушка практически весь рейс выкрикивала антивоенные лозунги и кричала на бортпроводников. Помимо этого, она приставала к другим пассажирам и угрожала разборками по прилету самолета.

По итогу, стюарды связали девушке руки и ноги. После посадки самолета ее сдали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Корсаковском порту на Сахалине произошел мощный взрыв во время ремонтных работ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал подробности и детали произошедшего.
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