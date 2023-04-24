Пьяная девушка устроила беспорядки в самолете «Аэрофлота», который летел из Бангкока в Москву 23 апреля , передает Telegram-канал Baza. Очевидцы рассказали о том, какие «концерты» устраивала неадекватная пассажирка.
Свидетели произошедшего утверждают, что девушка практически весь рейс выкрикивала антивоенные лозунги и кричала на бортпроводников. Помимо этого, она приставала к другим пассажирам и угрожала разборками по прилету самолета.
По итогу, стюарды связали девушке руки и ноги. После посадки самолета ее сдали сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось о том, что в Корсаковском порту на Сахалине произошел мощный взрыв во время ремонтных работ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал подробности и детали произошедшего.