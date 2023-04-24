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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Общество
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 у берегов Камчатки. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, подземные толчки возникли на глубине в 16,9 км в акватории Тихого океана близ восточного побережья полуострова. Сейчас ученые занимаются сбором сведений об ощущаемости сейсмособытия. Жители Камчатки рассказали, что действительно ощущали подземные толчки.

Новое землетрясение магнитудой 7,3 ранее произошло у берегов Новой Зеландии. Оно стало вторым за 48 часов. Эпицентр находился в Тихом океане.
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