Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

По данным специалистов, подземные толчки возникли на глубине в 16,9 км в акватории Тихого океана близ восточного побережья полуострова. Сейчас ученые занимаются сбором сведений об ощущаемости сейсмособытия. Жители Камчатки рассказали, что действительно ощущали подземные толчки.